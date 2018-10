Die griechische Gastfreundschaft genießen - das Restaurant Akropolis serviert mediterrane Spezialitäten

Ein Dank geht an die Stammgäste, die in den vergangenen 38 Jahren immer wieder die griechische Küche und Gastfreundschaft genossen."Wir haben die Speisekarte jetzt aktualisiert", sagen Anastasia Giorcas und Grigoris Evangelos. Die umfangreiche Speisekarte enthält weiterhin die Klassiker der griechischen Küche. Giros, Grillteller, Lamm-, Puten- und Schweinefleischgerichte sowie Hackfleischspeisen und Fischgerichte stehen in vielen Zubereitungsvariationen auf der Karte. "Wir haben für unsere Gäste nun aber auch zahlreiche leichte Gerichte ins Speisenprogramm aufgenommen. So kann der Gast aus schmackhaften vegetarische Gerichten wählen", sagt Anastasia Giorcas. Bunte Vorspeisenteller laden zum Probieren diverser griechischer Spezialitäten ein. Eine Empfehlung ist das "Mezze"-Menü für zwei Personen, das elf verschiedene warme und kalte Vorspeisen enthält. Neu sind zum Beispiel die aromatischen Zucchini-Schafskäse-Frikadellen, Blätterteig mit Spinatfüllung oder Kichererbsen-Frikadellen. Bei diesem neuen und tradititionellem Angebot findet jeder Gast seine Lieblingsspeise. Selbstverständlich werden alle Gerichte frisch zubereitet. Auch die Getränkekarte wurde erweitert. Den Gast findet nun auch eine hochwertige Weinkarte.Eine Besonderheit ist die Tagsempfehlung, die auf einer großen Tafel im Restaurant angeschrieben ist.Die Atmosphäre des Akropolis ist freundlich und gemütlich. Die Ausstattung wurde ebenfalls neu gestaltet. Ob zu zweit oder in größerer Runde: Die Gastgeber offerieren verschiedene Sitzmöglichkeiten.Feiern für bis zu 40 Personen arrangiert das "Akropolis-Team gerne nach individueller Absprache.Geöffnet ist das Restaurant täglich von 17 bis 23 Uhr, sonn- und feiertags von 12 bis 15 Uhr sowie von 17 bis 23 Uhr. Am Mittwoch ist Ruhetag. Am Sonntag bietet das Akropolis-Team von 12 bis 15 Uhr einen Mittagstisch an. Das Team ist unter Tel. 04182-8135 erreichbar."Wir wünschen allen bisherigen Gästen aber auch denjenigen, die noch nicht bei uns waren und das erste Mal zu uns kommen, einen schönen Aufenthalt. Probieren Sie unser neues Angebot an Speisen und Weinen", so das Akropolis-Team.