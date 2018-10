"dodenhof": Streetfood-Festival und Moonlight-Shopping

Burger in vielen Varianten, Gegrilltes, Süßkartoffelpommes oder Bubble Waffeln: Von Donnerstag bis Samstag, 11. bis 13. Oktober, duftet es beim herbstlichen Streetfood-Festival bei "dodenhof" wieder nach allerlei Köstlichkeiten von herzhaft bis süß.

Rund 30 Stationen und Trucks warten auf dem Vorplatz der "ShoppingWelt" mit leckerem und außergewöhnlichem Essen aus aller Welt auf die Besucher. Verschiedene Bars, viele Live-Vorführungen, zahlreiche Sitzgelegenheiten und das abwechslungsreiche Bühnenprogramm lassen den Vorplatz zum Festivalgelände werden.

Am Donnerstag und Samstag kann von 12 bis 22 Uhr geschlemmt werden, am Freitag (12. Oktober) zum Moonlight-Shopping sogar von 12 Uhr bis Mitternacht. "Dodenhof" bietet erneut die lange Einkaufsnacht, bei der in aller Ruhe durch die Shops gebummelt werden kann.