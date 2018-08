Doppelkonzert mit dem Stadtorchester und Gast-Ensemble

tw. Buchholz. Ein ganz besonderes Musikereignis gibt es gleich im Doppelpack in Buchholz: Das Stadtorchester Buchholz (Foto) und das Sinfonische Blasorchester Oldenburg bringen am Sonntag, 26. August, um 16 Uhr die Nordheidehalle (Holzweg 4) zum Klingen. Das Konzert werden die hochkarätigen Ensembles abwechselnd bestreiten, um anschließend mit circa 90 Musikern gemeinsam aufzutreten. Das Programm umfasst unter anderem Stücke wie "Hallelujah" und "Puttin' on the Rizz" sowie Lieder von "Aladdin", "Coldplay" oder "Queen".

• Der Eintritt ist frei.