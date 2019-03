Dr. Umes hat seinen Traum verwirklicht

Lesung und Diskussion über Integration in Buchholz



Die Stadt Buchholz und Human Care laden für Freitag, 15. März, 18.30 Uhr, zu einer Lesung mit Dr. Umeswaran Arunagirinathan in die Rathauskantine (Rathausplatz 1).Dr. Umes, wie er nicht nur von Freunden und Bekannten gerufen wird, liest aus seinem Buch „Der fremde Deutsche“. Im Alter von zwölf Jahren floh Arunagirinathan allein aus seiner Heimat Sri Lanka. In Deutschland angekommen, war er mehrfach von Abschiebung bedroht. Der Junge verlor jedoch nie die Hoffnung und verwirklichte seinen Traum: Heute lebt und arbeitet Dr. Umes in Bayern als Herzchirurg.An die Lesung schließt sich eine Diskussion zum Thema „Wie Integration gelingt“ an. Dr. Umes, die SPD-Bundestagsabgeordnete Svenja Stadler und der Vorsitzende des Buchholzer Bündnisses für Flüchtlinge, Wilfried Bolte, stellen sich den Fragen aus dem Publikum. Moderiert wird der Abend von Sahar Hesselbarth (Human Care) und Karin Aygün, die die Flüchtlingsarbeit der Stadt Buchholz koordiniert.