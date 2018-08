Edeka Schreiber Frischemarkt in Sprötze: Ein Jahr am neuen Standort / Kreuzfahrt zu gewinnen!

Alle Geschäftsleute, die mit ihren Shops und Filialenvor einem Jahr in das Einkaufszentrum gezogen sind, freuen sich über den Erfolg des neuen Treffpunkts in Sprötze. Die Kunden finden im Einkaufszentrum eine Filiale der Volksbank Lüneburger Heide, das Restaurant "Mein Döner", eine Filiale der "Bäckerei Weiss", Eickhoffs Hofladen und einen Blumenladen der "Gärtnerei Gesine Funk".

"Es eine vertrauensvolle und kreative Zusammenarbeit aller beteiligten Firmen", sagt Ulf Schreiber, der den Frischemarkt Schreiber zusammen mit seinem Bruder Ingo und seinem Vater Uli Schreiber leitet. "Nach der Neueröffnung vor einem Jahr haben wir viel Lob für das Angebot und den Service erhalten. Dieses erfolgte sowohl von unseren Stammkunden als auch von zahlreichen Neukunden", so Ingo Schreiber. Besonders die Sortimente an Bio-Artikeln und veganen Produkten sind umfangreicher geworden und erfreuen sich eines großen Kundenzuspruchs. Eine Besonderheit ist der Thekenbereich. Dort werden frische Fleisch-, Käse- und Fischprodukte offeriert. An der "Heißen Theke" werden täglich leckere Speisen zubereitet, die der Kunde zuhause nur erhitzen muss. Ein Angebot, das die Kunden sehr gerne nutzen.Ein Lob erhalten die Geschäftsführer für die Barrierefreiheit im ganzen Edeka Frischemarkt. Das gilt für die Parkplätze, den Eingangsbereich und auch für die einzelnen Fachgeschäfte."Wir möchten uns bei unseren Kunden für ihre Treue bedanken. Daher haben wir von Donnerstag bis Samstag, 9. bis 11. August, besondere Angebote aus vielen Sortimentsbereichen", sagt Ulf Schreiber. Am Freitag und Samstag werden sich besonders die jüngsten Besucher freuen, denn dann kommt von 10 bis 15 Uhr ein Künstler, der Luftballonmodellage mit Magie verbindet. Er formt aus Luftballons bunte Tiere. Diese Aktion sollte man nicht verpassen.Zusätzlich veranstaltet der Edeka Frischemarkt Schreiber eine Verlosung. Die Teilnahme lohnt sich: Es gibt eine TUI-Kreuzfahrt mit einem Color Line-Schiff zu gewinnen. Die Kreuzfahrt hat einen Wert von 1.000 Euro. Wer gewinnen möchte, muss sich beeilen. Der Abgabetermin für die Teilnahmecoupons im Edeka Frischemarkt Schreiber ist Samstag, 11. August. Den Kunden gefällt die großzügig ausgelegte Öffnungszeit. Der Edeka Frischemarkt Schreiber hat von Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Rund 100 Angestellte im Edeka Frischemarkt Schreiber sorgen dafür, dass der Kunde sich bei seinem Einkauf gut beraten fühlt. "Zunächst gab es eine kurze Eingewöhnungszeit. Dieses gilt sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden. Schließlich hat sich der Markt beträchtlich vergrößert und damit wuchs das Produktangebot in allen Sortimentsbereichen ebenso", so Ingo Schreiber. Daher gilt der Dank der Familie Schreiber allen Kunden und besonders den Mitarbeitern, die sich mit großem Engagement für den Erfolg des Unternehmens eingesetzt haben. Ebenso gilt sein Dank allen Geschäften, die sich als Mieter im Edeka Frischemarkt befinden: "Wir sind gemeinsam ein großes Team geworden! Wir freuen uns jetzt auf zwei tolle Tage mit unseren Kunden, die uns an den Aktionstagen besuchen."