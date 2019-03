Ehrenamtsmesse in Buchholz: Engagement lohnt sich

Für die Gesellschaft einsetzen: Fünfte Auflage der Veranstaltung in der Empore



Für die fünfte Auflage der Buchholzer Ehrenamtsmesse verwandelt sich das Veranstaltungszentrum Empore (Breite Str. 10) in einen bunten Marktplatz bürgerschaftlichen Engagements. Am Samstag, 9. März, von 10 bis 15 Uhr präsentieren sich zahlreiche Vereine und Organisationen und werben um weitere Mitstreiter."Das Interesse an der Ehrenamtsmesse ist groß", sagt Liane Netwall vom Organisationsteam der Stadt. "Mehr als 30 Institutionen präsentieren sich im großen Saal." Dabei sind: AWO-Ortsgruppe Buchholz, Blau-Weiss Buchholz, Buchholz fährt Rad, BUND, Bündnis für Flüchtlinge, Bürger-Solarkraftwerke Rosengarten, St.-Johannis-Kirchengemeinde, f.e.e. Freiwilligenagentur Buchholz, Förderverein Computerbildung, Förderverein des Freilichtmuseums am Kiekeberg, Geschichts- und Museumsverein Buchholz, Grüne Damen und Herren, House of Sua Friedensarbeit, Johanniter-Unfall-Hilfe, St.-Petrus-Kirchengemeinde, KKI Buchholz, Landkreis Harburg, Mehrgenerationenhaus Kaleidoskop, Naturfreunde Nordheide, Niederdeutsche Bühne De Steenbeeker, Parabol-Theater, Project Jewel, Schlaganfall-Initiative Buchholz, Schützenverein Buchholz 01, Sozialverband Deutschland, Tierschutzverein Buchholz, TSV Buchholz 08, Unsere Dörfer für Bienen und Insekten, Verein Altenhilfe, voice for the voiceless sowie Weisser Ring. Die Vereine und Organisatoren wollen über ihre Arbeit informieren und aufzeigen, wo und wie sich Menschen ehrenamtlich einbringen können."Bürgerschaftliches Engagement lohnt sich", sagt Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse. Bürgerarbeit sei eine Chance, sich einzumischen und mitzugestalten. Er appelliert an die Besucher: „Lassen Sie sich überzeugen und begeistern!“• Der Fortbestand der Freiwilligenagentur "f.e.e" ist für dieses und kommendes Jahr gesichert. Wie berichtet, hatte die Lokalpolitik kurzzeitig erwogen, "f.e.e" die Mittel zu streichen. Die Agentur bringt Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, und Vereine, die Bedarf an Hilfe haben, zusammen.