Ein Friseur für die ganze Familie

"Wir freuen uns, dass die neue Gestaltung unserer Räume den Kunden so gut gefällt. Wir haben schon sehr viel positive Resonanz erhalten", sagt Sevda Akyol, Friseurmeister und Inhaber von "Akyol - der Familienfriseur" in Buchholz (Hamburger Straße 19, Tel. 04181-219310).Der Meisterbetrieb mit sechs Mitarbeitern, den es seit 2004 in Buchholz gibt, hat das Interieur vollständig neu gestaltet. Dem Kunden stehen sieben Plätze - inklusive eines besonderen Platzes für Kinder - zur Verfügung. Der Friseursalon vermittelt eine gemütliche Atmosphäre - man fühlt sich beim Betreten des Räume sofort wohl."Wir sind ein Familienfriseur. Erwachsene mit ihren Kindern kommen gerne zu uns. Wir bieten unseren Kunden sämtliche Friseurleistungen an", so Sevda Akyol. Dazu gehören unter anderem Hochsteckfrisuren und modische Schnitte für Frauen und Männer sowie Nass- und Modellbartrasur für Männer.Montag bis Freitag von 8.30 bis 19 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 16.30 Uhr.