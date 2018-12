os. Buchholz. Unter dem Motto "Ein Licht geht uns auf" steht der nächste Zwischenhalt-Gottesdienst der St.-Paulus-Kirchengemeinde Buchholz. Am Sonntag, 16. Dezember, ab 18 Uhr in der St.-Paulus-Kirche (Kirchenstr. 4) geht es um die Frage, ob es neben den gerade in der Vorweihnachtszeit sichtbaren Lichtern auch ein Licht gibt, das für uns nicht so deutlich sichtbar ist oder das erst zum Leuchten gebracht werden muss. Für den musikalischen Teil sorgen Olaf Zillmann und das "Rising-Ensemble".

Bereits ab 15.30 Uhr öffnet das Paulushaus seine Türen für das Kirchencafé, die Bücherei und den Weltladen.