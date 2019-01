Eingängiger Gesang zu Gitarre und Trommel

Gesang in Buchholz , Wilhelm-Meister-Straße 2 , 21244 Buchholz in der Nordheide DE

bim. Tostedt/Buchholz. Zum Singen von kurzen, einprägsamen Texten und einfachen Melodien von ausgewählten Liedermachern und Künstlern unter dem Motto "Lieder, die Herz und Seele bewegen...", begleitet von Gitarre und Trommel, laden Sabine Baumann und Birgit Spang alle Interessierten ein. Auch Gitarrenspieler - egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener - sind willkommen.

Die Treffen sind in Tostedt am 1. Februar um 19.30 Uhr (Raum erfragen) und am 3. Februar um 17 Uhr in Buchholz, Wilhelm-Meister-Straße 2. Infos unter Tel. 04182-293500 (ab 29. Januar, 20 Uhr).