Entspanntes Einkaufsvergnügen am Sonntag in Buchholz

Aktionen der Geschäftsleute



Fachgeschäfte laden ein

Der verkaufsoffene Sonntag im September zählt zu den schönsten Veranstaltungen des Nachsommers. Am 23. September öffnen die Geschäfte in der Buchholzer Innenstadt, in Steinbeck und im Gewerbegebiet Trelder Berg von 12 bis 17 Uhr. Und wie immer gibt es ein kurzweiliges und interessantes Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene.Auf dem Peets Hoff - der Fläche zwischen dem Einkaufscenter Buchholz Galerie und dem "famila"-Warenhaus - präsentieren die Autohäuser von der Automeile am Trelder Berg Neuheiten, informieren über Entwicklungen der Automobilindustrie und informieren über praktische Sonderausstattungen. So zeigt das Autohaus Helm-Krais einen Ford Ranger - den meistgekauften Pick-Up in Deutschland - mit einem Zeltaufsatz, in dem man sehr gut übernachten kann.Das Movieplexx Kino in der Bremer Straße veranstaltet sein traditionelles Kinderfest anlässlich des Weltkindertages. Zahlreiche Mitmach-Aktionen laden die jüngsten Besucher des verkaufsoffenen Sonntags zum Mitmachen ein. Es gibt eine Aktion, bei der attraktive Preise zu gewinnen sind. Buchholzer Geschäftsleute haben diese für die Aktion gestiftet. Es gibt Einkaufsgutscheine, Accessoires, Automobil-Probefahrten und andere Artikel zu gewinnen.Die Geschäftsleute in Buchholz haben sich zum verkaufsoffenen Sonntag, 23. September, wieder zahlreiche attraktive Aktionen einfallen lassen. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr können die Besucher tolle Artikel zu super Preisen kaufen. Hier eine Auswahl:• Der(Bremer Straße 36c) gibt 20 Prozent Rabatt auf das ganze Sortiment. Die Aktion gilt für alle sofort verfügbaren Artikel aus dem Einzelhandelssortiment. Ausgenommen von diesem Preisnachlass sind Werbeartikel, Motoristik, Tiernahrung, reduzierte und preisgebundene Ware. Diese Aktion gilt nur am Sonntag, 23. September.• Die(Kreuzung Bremer Straße / Neue Straße) zeigt die Taschenkollektionen von Herbst/Winter 2018/2019. Die Kunden können sich auf die Marken Guess, The Chesterfiel Brand, Travelite und Titan freuen: schöne Taschen für die kalte Jahreszeit. Die ausführliche Beratung gehört zum perfekten Service in dem Fachgeschäft. Weitere Informationen im Internet unter www.taschentraeumerei.de"Schlendern, shoppen und die Aktionen der Geschäfte nutzen" - so lautet das Motto am Sonntag, 23. September. Hier eine Auswahl der Aktionen:• Die Firma(Hanomagstr. 41) gibt 20 Prozent Preisnachlass auf alle Artikel mit Originalpreis. Auf bereits reduzierte Ware, Sonderbestellungen und Parkett erhält der Kunde am Sonntag zehn Prozent Rabatt. Der Einkauf lohnt sich also ganz besonders. Die Rabatte gelten nicht für die Artikel der Marke Velux und Tretford sowie Bücher und Zeitschriften. Ebenso ist der Rabatt nicht mit anderen Preisaktionen kombinierbar.• Im Koffer- und Taschen-Fachgeschäft(Neue Straße 18) ist die Kofferserie Airbeat von American Tourister im Preis reduziert. Die praktischen Koffer sind in drei Größen (40, 69,5 und 104 Liter) erhältlich. Bei "Leder Antons" kann der Kunde aus einer großen Auswahl an Taschen und Koffern wählen. Durch die hervorragende Fachberatung und seine langjährige Erfahrung hat sich das Fachgeschäft seinen guten Ruf erworben.