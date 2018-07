Erinnerungs-Abend für Chester Bennington (Linkin Park) in Buchholz

Musik, Ausstellung und Erinnerungen zum ersten Todestag des Sängers

Ein großer Musiker mit viel Herz ist vor fast einem Jahr für immer von der Bühne getreten: Chester Bennington. Zum ersten Todestag des Linkin Park-Sängers wird eine Ausstellung mit Musik an ihn und sein musikalisches Vermächtnis erinnern. Beginn des "Linkin Park Memories"-Abends ist am Samstag, 21. Juli, um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum "Empore" (Breite Str. 10) in Buchholz. Es werden Fotos, eine Gitarre mit Autogrammen und weitere Erinnerungsstücke zu sehen sein.Linkin Park ist eine im Jahr 1996 in Los Angeles gegründete Band, die zumeist dem Crossover oder Nu Metal zugeordnet wird. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben und Singles und zwei verliehenen Grammy Awards ist Linkin Park die kommerziell erfolgreichste Band des 21. Jahrhunderts.Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park, hat seit Jahren an Depressionen gelitten. Er wurde als Jugendlicher missbraucht und von den Eltern vernachlässigt. In seinen Liedern schreit er sein Leid heraus und gibt vielen Jugendlichen Hoffnung. Am Ende hat er selbst den Kampf verloren.Am 18. September 2017 veröffentlichten Linkin Park das Lied "One More Light" in Gedenken an Chester Bennington. Am Ende des offiziellen Videos wird folgender Text eingeblendet: "Chester, Du hast eine Flamme aus Leidenschaft, Lachen und Mut für immer in unserem Herzen entzündet. Wir vermissen dich, Bruder. – Joe, Mike, Brad, Dave & Rob".• Der Eintritt kosten 6 Euro. Karten sind erhältlich an der „Empore“-Kasse, unter Tel. 04181 - 287878 und www.empore-buchholz.de