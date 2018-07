Exklusiv zur Autostadt nach Wolfsburg

Auch in diesem Jahr können Interessierte die Autostadt in Wolfsburg exklusiv erleben. Das Autohaus Kuhn+Witte (Jesteburg und Buchholz) lädt zu einer informativen und unterhaltsamen Tagestour ein.

Die Besucher erleben die faszinierende Welt des Automobils in Wolfsburg. Automobile Schätze, Kfz-Meilensteine und Design-Ikonen des Automobilbaus: Das alles ist in der Autostadt zu betrachten. Das Team von "Kuhn+Witte" stellt den Teilnehmern alles Sehenswertes auf einer exklusiven Tagestour vor. In der Autostadt Wolfsburg erleben sie eine Zeitreise von den Anfängen bis in die Zukunft der Mobilität.Die nächste Insider-Tour findet am Montag, 20. August, statt. Start und Ziel ist der Parkplatz des Restaurants "Hacienda" in Jesteburg (Am Alten Moor 2). Im Kostenbeitrag ist die Hin- und Rückfahrt im Reisebus, der Eintritt in die Autostadt inklusive Führung, ein Willkommenskaffee und ein Mittagessen mit Freigetränk inbegriffen.