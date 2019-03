Ferienspaß im Buchholzer Jugendzentrum

Das Team des Buchholzer Jugendzentrums (Juz, Rathausplatz 2) hat für die Osterferien (8. bis 23. April) wieder ein attraktives Programm aufgelegt. Es richtet sich an Kinder ab zehn Jahren - nicht, wie im gedruckten Programm angegeben, an Kinder ab sieben Jahren.In der ersten Woche stehen vor allem Tagesangebote auf dem Programm, inklusive Frühstück und Mittagessen. U.a. werden Specksteine gestaltet, Osterhasen aus Salzteig gebacken oder an verschiedenen Stellen Sport getrieben. In der zweiten Woche sind die beliebten Ausflüge geplant, u.a. in den Wildpark Lüneburger Heide oder das Arriba-Erlebnisbad.Das Osterferienprogramm richtet sich auch an Kinder und Jugendliche mit Behinderung. "Meldet euch einfach an, wir organisieren eine Betreuung", erklärt Simon Hoeke vom Juz-Team. Das Programm liegt im Jugendzentrum, im Rathaus (Rathausplatz 1) und in vielen Schulen aus. Es kann auch über die Stadtseite www.buchholz.de heruntergeladen werden.