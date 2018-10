Firma Hardy Best: Tolle Spende zum Jubiläum an den Kindergarten Pattensen

ie Firma "Hardy Best" aus Buchholz feierte ihr 25jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund luden Biggi und Hardy Best sowie Malermeister Andreas Wachsmann zu einer unterhaltsamen Veranstaltung ein. Statt Geschenken baten sie um Spenden für den Kindergarten "Alte Schule" in Winsen-Pattensen. Dieser halbpädagogische KIndergarten wird von Kindern besucht, die Unterstützungsbedarf haben. Nun wurde die Spendensumme in Höhe von 3.500 Euro übergeben. Der Betrag wird für die Anschaffung des Fuhrparks (Dreiräder, Laufräder und spezielle Fahrräder) dringend benötigt. Gabriela Kühl, Leiterin des Kindergartens, freute sich über diesen hohen Betrag. Ein Dank geht von der Firma Hardy Best an alle Spender. "Dieses Geld wird von dem Gartengarten dringend benötigt, damit die Kinder den notwendigen Fuhrpark für ihre Bewegung haben. Wir haben nicht gedacht, dass so eine hohe Summe von unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden gespendet würde", sagen Biggi und Hardy Best.