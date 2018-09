"Freie Fahrt" für Radfahrer?

Reporter Ulrich Stock berichtet über seine Erlebnisse in Paris, Essen und Nimwegen

Zeit-Reporter Ulrich Stock ist mit seinem Fahrrad in verschiedene europäische Städte gereits, um sich vor Ort anzuschauen, was dort für den Fahrradverkehr getan wurde. Seine Ergebnisse präsentiert Stock bei seinem Vortrag "Freie Fahrt" auf Einladung des Vereins "Buchholz fährt Rad". Interessierte sind am Montag, 17. September, ab 19.30 Uhr in der Aula der Waldschule (Parkstr. 31) willkommen. Der Eintritt ist frei.Ulrich Stock hat bewusst die vermeintlichen Fahrradhauptstädte wie Kopenhagen, Amsterdam, Münster oder Freiburg ausgelassen. Stattdessen war er mit dem Fahrrad u.a. in Paris, Essen und Nimwegen unterwegs. Nach dem Vortrag möchte der Referent mit den Gästen ins Gespräch kommen, um über Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs zu diskutieren.