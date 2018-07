Frommanns Landhotel & Privatbrauerei: Jubiläumsfrühschoppen mit Bierspezialitäten und schöne Wagen

ah. Dibbersen. Seit zwölf Jahren braut Familie Frommann vom "Frommann Landhotel & Privatbrauerei" in Buchholz-Dibbersen (Harburger Straße 8) ein eigenes Landbier, das in der Region beliebt ist. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 22. Juli, in "Frommanns Landhotel & Privatbrauerei" von 11 Uhr bis 16 Uhr ein Jubiläumsfrühschoppen statt.

Neben den bekannten Brauhausspezialitäten gibt es ein besonderes Jubiläumsbier, Ochsenbraten und Grillhaxen. Für Stimmung sorgt die Band "Sixty" aus Hamburg. Optische Höhepunkte liefert ein Old- & Youngtimer-Treffen für Automobile und Motorräder bis Baujahr 1991. Der Eintritt für Besucher und Teilnehmer ist frei. Um Voranmeldung für einen Kfz-Standplatz wird unter Tel. 04181-2870 gebeten.Seit der Aufnahme der Bierproduktion im Jahre 2006 wurde die Brauanlage insgesamt dreimal erweitert. Das Brauverfahren wurde in den vergangenen zwölf Jahren ständig weiterentwickelt und verbessert. Gab es zu Beginn zunächst nur ein helles Bier, wurde diesem schon nach kurzer Zeit ein dunkles Bier zur Seite gestellt. Inzwischen werden ständig drei verschiedene Biere offeriert. Neben dem hellen und dem dunklen Bier gibt es immer ein spezielles "Bier des Monats". Die Palette reicht vom "Frühlingspils" über "Bullenbier", "Dreikorn", "Sommertraum", "Spezial"," Erntefestbier" und "Herbstglück" bis zum "Weihnachtsbier". Da "Christophers Landbier" im Gegensatz zu industriell gebrauten Bieren nicht konserviert ist und einen besonderen Geschmack bietet, wird die Fangemeinde ständig größer. Daher möchte "Frommanns Landhotel & Privatbrauerei" das Bier mit seinen Gästen genießen und es den Interessierten, die das Bier noch nicht kennen, bei der Veranstaltung vorstellen.