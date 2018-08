Grillseminare im Gartencenter

Die Seminare können online auf der Homepage www.garten-matthies.com oder direkt im Markt in der Grill- und Gartenmöbelabteilung gebucht werden.Beim Grillen wird es heiß, denn der Grillexperte Stephan Stoltenberg und sein Team stellen das neue Herbstmenü "BBQ Classics" in der Weber- Grillakademie vor. Es werden die Unterschiede zwischen direktem und indirektem Grillen auf Holzkohle- und Gasgrills sowie den neuen Weber- Pulse gezeigt. Daneben gibt es Tipps & Tricks rund um die Anwendungsmöglichkeiten von neuem und bewährtem Weber- Zubehör.Wer an den Seminaren teilnimmt, kann seine Freunde und Verwandten mit neuen Grillideen im Herbst verwöhnen!