Grossmann & Berger in Harburg: "Wir erfüllen Wohnwünsche!"

Seit zehn Jahren gibt es den Shop der Immobilien-Experten von Grossmann & Berger in Harburg (Lüneburger Straße 1). Das fünfköpfige Team um Vertriebsleiter Thorsten Schleyer im Harburger Shop von Grossmann & Berger betreuen die Kunden in Harburg und Umgebung. Das Gebiet umfasst den Hamburger Süden und das Umland von Stade bis Stelle. Aber auch weiter entfernte Objekte werden auf Kundenwunsch gern vermittelt. So war das Team unter anderem in Bremen erfolgreich tätig.

Das Team von Grossmann & Berger bietet die Beratung rund um den Kauf und Verkauf von privaten Häusern und Immobilien. Neben klassischen Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen werden Villen, Grundstücke, Waldflächen und kleine Mehrfamilienhäuser vermittelt. Die Immobilien eignen sich sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger. Für besondere Objekte, wie eine klassische Mühle, fand Schleyers Team auch neue Eigentümer.Interessierten Verkäufern bietet Grossmann & Berger eine unverbindliche und kostenlose Bewertung ihrer Immobilie an. Zum Leistungsumfang gehört bei Bedarf auch das Thema Finanzierung. Dank der engen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Hamburger Sparkasse profitieren Kunden von diesem Service aus einer Hand.Die Berater von Grossmann & Berger sind mit der Marktentwicklung und den Gegebenheiten der Region bestens vertraut.Kontakt:Grossmann & BergerShop HarburgLüneburger Straße 121073 HamburgTel. 040-350802-576Montagbis Freitag von 10 bis 18 Uhr,Samstag nach Vereinbarung