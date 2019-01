Gutschein-Automat in der Buchholz Galerie

"Die Nachfrage nach diesem praktischen Gutschein ist groß. Daher haben wir uns entschlossen, um den Kunden noch mehr Service zu bieten, einen Gutscheinautomaten zu installieren", so Lorenz Körbelin.Ab sofort entfällt zudem die Bearbeitungsgebühr von 50 Cent. Der Gutschein ist in allen 50 Shops der Buchholz Galerie einlösbar. Bezahlt werden kann er in bar, mit EC, Mastercard oder V-Pay.Lorenz Körbelin: "Der Buchholz Galerie-Gutschein ermöglicht es dem Beschenkten, in Buchholz eine Vielfalt an Waren mit einem Gutschein frei auszusuchen: Von Kleidung über Bücher, Parfüm, Essen im Gastronomiebereich, Reisen, Spielwaren bis hin zu Drogerieartikeln."Einige Firmen aus dem Umkreis decken sich zu Beginn des Jahres mit einer größeren Anzahl an Gutscheinen ein, um ihr Personal zu Geburtstagen zu beschenken. Auch diese Großbestellungen sind in der Verwaltung umsetzbar.