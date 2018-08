Haben Sie Spaß am Singen? Sangesfreunde werden gesucht

ah. Holm-Seppensen. Wer gerne in Gesellschaft unter Gleichaltrigen singen möchte, kann zum "Schnupperabend" des Chores "Spätlese" kommen. Dieser findet am Montag, 13. August, um 19.30 Uhr im Germuth-Scheer-Hus" (Pappelweg 9) in Holm-Seppensen statt.



Der Chor sucht noch Sänger, die über 50 Jahre alt sind. "Wir singen Shantys, Volkslieder und Evergreens", so Chormitglied Gisela Hennings. Geübt wird immer montags. Der Dipl.-Musikleher Ralf Lehnert studiert mit den momentan 20 Chormitgliedern die Lieder ein. "Der Spaß zum Singen steht im Vordergrund. Wir setzen uns nicht unter Druck", so Karl Heinz Hartig. Natürlich sind auch Auftritte in der Region geplant.



Wer Interesse am Singen in dem Chor hat, kann sich an Karl Heinz Hartig (Tel. 04184-8406) oder Gisela Hennings (Tel. 0178-1581428) wenden.