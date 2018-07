Heidjer-Shanty-Chor: Rekord beim Shanty-Festival in Travemünde

Anfang Juli fand in Travemünde ein dreitägiges "Shanty-Festival" statt, an dem auch der Heidjer-Shanty-Chor aus Buchholz teilnahm. Dabei wurde ein neuer Rekord erzielt, der in das "Buch der Weltrekorde - made in Germany" eingetragen wurde: 2.308 Shanty-Sänger formierten sich zu einem großen Chor. Hierzu hatte der Lübecker Shantychor "Möwenschiet" aufgerufen. Es nahmen rund 40 Chöre aus Holland, England, Dämnemark, Polen, Schweiz und Deutschland an der Veranstaltung auf fünf Bühnen teil. Der Heidjer-Shanty-Chor wurde von Leia Mock geleitet, die Dipl.-Musiker Ralf Lehnert vertrat. Der Chor erhielt viel Beifall für seine Lieder.