Hier können Vierbeiner nach Lust und Laune toben

Hundeplatz am Buchholzer Tierheim startet in die Saison / Schwimmteich ist der Höhepunkt



Pünktlich zur Brut- und Setzzeit startet das Tierheim Buchholz in die Hundeplatzsaison: Am Sonntag, 31. März, ab 11 Uhr dreht sich in der Einrichtung am Holzweg 25 alles um den vierbeinigen Begleiter - die Hunde stehen im Mittelpunkt. Das Tierheim-Team freut sich auf viele neue "Fellnasen" und auf noch mehr „Wiederholungstäter“.Alle Hunde haben an diesem Tag bis ca. 18 Uhr die Möglichkeit, die rund 1.500 Quadratmeter große und rundum eingezäunte Fläche genau unter die Lupe zu nehmen und das Team und neue Spielfreunde kennen zu lernen. Beliebter Höhepunkt bei den Tieren ist der Schwimmteich. Hier können die vierbeinigen Gäste auch ihr Seepferdchen absolvieren – eine einmalige Gelegenheit in der Region. Belohnt wird die erfolgreiche Prüfung mit einer hochwertigen Plakette für das Halsband und einer Urkunde fürs Familienalbum. Hunde, die nicht schwimmen mögen, können sich auf der Freilauffläche austoben und mit Artgenossen spielen.Das Tierheim-Team informiert an diesem Tag über die Öffnungszeiten und Nutzungsbedingungen des Hundeplatzes, die Abläufe im Tierheimbetrieb und noch viel mehr. Frauchen und Herrchen können sich über Möglichkeiten in der Tierheilpraktik bei Kerstin Eisenblätter informieren, einen Termin für ein Fotoshooting ihres Lieblings mit Nicola Leuzinger von Art of Lights Photography vereinbaren oder Informationen über natürliche Tiergesundheit von BacoTex bekommen.Um allen Besuchern an diesem Tag die Wichtigkeit der Brut- und Setzzeit der heimischen Wald- und Wiesenbewohner zu verdeutlichen, informiert der Hegering Buchholz mit seinem anschaulichen Mobil. Hier können die Kinder und Jugendlichen einen eigenen Nistkasten für die Vögel bauen und erfahren, wer in Wald und Flur alles auf die Rücksichtnahme von Passanten angewiesen ist.Für das leibliche Wohl der Besucher ist bestens gesorgt. Egal ob frische Bratwurst aus der Region, selbstgemachte Salate, selbstgebackene Kuchen und Torten oder frische Kaffee: Für jeden Geschmack und Hunger ist etwas dabei.• Die Tageskarte für den Hundeplatz kostet drei Euro, für eine Zehnerkarte werden 25 Euro fällig. Der Platz ist voraussichtlich bis Ende Oktober sonntags und dienstags von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Infos unter www.tierheim-buchholz.de