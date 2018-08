HSV gegen den FC Bayern München: Karten für das Freundschaftsspiel zu gewinnen!

Auch für die HSV-Rothosen, die zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Ligaspiele gegen Holstein Kiel und den SV Sandhausen absolviert haben werden, wird das Messen mit dem FC Bayern München ein interessanter Test.Neben Kovac wird es dabei auch ein Wiedersehen mit dem ehemaligen HSV-Publikumsliebling Hasan Salihamidzic geben, der seit einem Jahr als Sportdirektor der Münchener Bayern fungiert. Zusammen haben Salihamidzic und Kovac 160 Pflichtspiele für den Hamburger SV bestritten.Fußball-Fans haben die Möglichkeit, jeweils Karten für das Freundschaftsspiel am Mittwoch, 15. August, gegen Bayern München zu gewinnen. Das WOCHENBLATT verlost in Kooperation mit Emirates vier Mal zwei Karten. Schnell zu sein, lohnt sich also. Bitte schicken Sie bis Sonntag, 12. August, eine E-Mail mit dem Stichwort "HSV" an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Bitte nennen Sie uns Ihren Namen und Anschrift sowie Ihre Telefonnummer. Wir werden Sie telefonisch informieren, falls Sie zwei Karten gewonnen haben. Diese müssen Sie bis Mittwoch, 15. August, aus einer unserer Geschäftsstellen abholen.