Immobilien Tag in Buchholz: Wertvolle Infos über Immobilien

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr veranstaltet die Buchholz Immobilien GmbH (Neue Straße 1) auch in diesem Jahr den "Buchholz Immobilien Tag" im Veranstaltungszentrum Empore. Er findet am Sonntags, 4. November, statt."Im vergangenen Jahr hatten wir viel positiven Zuspruch zum Buchholz Immobilien Tag. Daher haben wir uns entschlossen, die Immobilienschau deutlich zu vergrößern und vom Foyer in den Saal der Empore zu verlegen", erklärt Karolin Groeger, Geschäftsführerin der Buchholz Immobilien GmbH. 15 renommierte Unternehmen aus der Region präsentieren dort ihre Produkte und informieren über ihre Serviceleistungen.Das Thema des Immobilientags ist der demografische Wandel. Barrierefreie bzw. seniorengerechte Wohnungen sind in Buchholz und Umgebung bereits heute knapp und entsprechend teuer. Gleichzeitig steht die Baby-Boomer-Generation vor dem Übergang ins Rentenalter. "Entsprechend freuen wir uns besonders über Aussteller, die Wohnungen, Produkte und Dienstleistungen für das seniorengerechte Wohnen anbieten", erklärt Karolin Groeger.Begleitet wird die attraktive Ausstellung von Fachvorträgen. Den Hauptvortrag hält Ex-Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm, der zum Thema "Bleibt Wohnen bezahlbar?" referiert. Seine Ausführungen werden sicher für lebhafte Gespräche unter den Teilnehmern der Diskussionsrunde und den Besuchern der Veranstaltung führen.• Interessierte Aussteller können sich Informationen unter veranstaltungen@buchholz.immobilien anfordern. Tickets für die Veranstaltung können unter www.buchholz.immobilien kostenlos bestellt werden."Wir haben uns über den großen Zuspruch über unsere vergangene Veranstaltung gefreut. Dementsprechend haben wir erneut ein interessantes Programm für unsere Besucher zusammengestellt", sagt Karolin Groeger, Geschäftsführerin der Buchholz Immobilien GmbH.Begrüßung durch Karolin Groeger (Buchholz Immobilien, Geschäftsführung)Bleibt Wohnen bezahlbar? Vortrag von Dr. Norbert BlümPodiumsdiskussion mit Dr. Blüm, Karolin Groeger, Axel Schwiersch und Cord KösterSchlüsselfaktoren für einen erfolgreichen Immobilienverkauf, Buchholz Immobilien GmbHGoldene Regeln beim Kauf von Anlage-Immobilien, Rendite Immobilien GmbHImmobilien richtig finanzieren, Sparkasse Harburg-BuxtehudeRente aus Stein, Hübner Immobilien• Haferkamp Immobilien • Witt-Bau • Kanzlei Müller-Schubert, Cohrs, Hovehne & Kollegen • Buchholz Immobilien GmbH • Volksbank Immobilien GmbH • Küche & Co./Marcel Jarchow • Schröder Immobilien • Dirk Behrens Bewässerungstechnik • Heinz von Heiden, Massivhäuser • Wolf und Dittmar, Hausverwaltung • Hübner Immobilien • Sparkasse Harburg-Buxtehude • Dr. Klein Baufinanzierung • Finger Haus und • Zimmerei Balck