Infos über visionäre Verpackungssysteme

WLH lädt zu "Treffpunkt Innovation" ein



Wie können Zukunftslösungen für visionäre Verpackungssysteme aussehen, die umweltfreundlich und smart zugleich sind? Darüber referiert der renommierte Material- und Technologie-Experte Dr. Sascha Peters beim "Treffpunkt Innovation" der Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg (WLH). Die Veranstaltung findet am Dienstag, 26. März, ab 17 Uhr im ISI-Zentrum der WLH in Buchholz (Bäckerstr. 6) statt.Peters stellt dar, warum neue Verpackungslösungen gefragt sind, um die Plastikeinträge in die Weltmeere zu stoppen. Zudem zeigt er, wie Packsysteme durch "Smart Materials" mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet werden können.Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 04181-92360 oder per E-Mail an info@wlh.eu.• Tags darauf, am Mittwoch, 27. März, geht es im ISI-Zentrum um "Nachhaltigkeitszertifizierungen und Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden". Referenten ab 17 Uhr sind Prof. Dr. Andreas Dittmar Weise und Prof. Dr. Ingo Hadrych, beide von der Hochschule 21 in Buxtehude. Der Vortrag findet im Rahmen der Reihe "Zukunftsgerechtes Bauen. Innovativ und nachhaltig" der Hochschule 21 und der Leuphana-Universität Lüneburg statt. Anmeldungen sind unter www.leuphana.de/nirem möglich.