Jawoll-Filialen werden neu gestaltet - Beste Preise dauerhaft nutzen!

Preis- und qualitätsbewusste Kunden wissen, wo es die besten Angebote gibt: Die deutschlandweit 93 Jawoll-Filialen bieten ein vielseitiges Sortiment an Artikeln zu günstigsten Preisen – von Produkten des täglichen Bedarfs bis zu einer großen, wöchentlich wechselnden Auswahl an Saison- und Aktions-Markenartikeln. Mit einer groß angelegten, Neu- und Umgestaltung aller Filialen bietet der Discounter seinen Kunden ein noch schöneres Einkaufserlebnis. Sowohl neueröffnende als auch bestehende Filialen erhalten einen übersichtlicheren und attraktiveren Innenbereich, der zum Stöbern einlädt.

„Wir möchten den Kunden ein rundum tolles Einkaufserlebnis ermöglichen“, erklärt Christian Müller, Geschäftsführer der "J.A.Woll Handels GmbH" die Umbaumaßnahmen. „Bei Jawoll findet der Kunde nicht irgendwelche Sonderposten: Als Discounter bieten wir unseren Kunden eine große Auswahl an Produkten und Markenartikeln, und zwar immer zu einzigartig niedrigen Preisen, in hoher Qualität. Und diese werden in Zukunft noch schöner, überschaubarer und ansprechender präsentiert.“Die Umgestaltung läuft seit Anfang 2018 und wird nach und nach in allen 93 Filialen umgesetzt. Niedrigere Regale, eine klare Strukturierung und eine attraktive Farbgebung lassen die Filialen großzügig und hell wirken.Die Ware wird noch anschaulicher präsentiert. So lohnt es sich nach dem Umbau noch mehr, in der jeweiligen Jawoll-Filiale zu stöbern und bei den immer vorrätigen Warengruppen zu sparen, tolle Markenartikel und wöchentlich wechselnde Angebote zu entdecken und das freundliche Personal kennenzulernen.Jawoll steht für Top-Marken und beste Preise. Seit mehr als 32 Jahren wird in den Jawoll-Filialen eine breite Palette von hochwertigen Artikeln zu besonders und oftmals dauerhaft günstigen Preisen angeboten. Das ständig vorrätige Sortiment umfasst, neben der großen Auswahl an Saisonartikeln, Waren des täglichen Bedarfs wie Getränke, Frische- und Tiefkühlprodukte, Drogerieprodukte und Tierfutter. Aber auch Dekoration, Haushaltswaren, Elektrowaren, Kleinmöbel, Kleidung und Schuhe sowie saisonale Produkte wie Pflanzen, Gartenartikel, Fahrräder und Weihnachtsdekoration gehören zum Angebot.Den nächsten Jawoll-Markt in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.jawoll.de