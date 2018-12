Jens Wagner präsentiert "Dat Leben twüschen Melktähn und Gebiss"

Buchholz : Empore |

bim. Buchholz. Er ist der neue Stern am plattdeutschen Unterhaltungshimmel: Der Kiebitzreiher "Platt-Comedian" Jens Wagner kommt vom Bauernhof und ist heute auf den großen Bühnen in Norddeutschland angekommen. Im NDR Fernsehen begeistert er als Kultmoderator "Wilhelm Wuttke". Im kommenden Frühjahr präsentiert er sein Bühnenprogramm "Dat Leben twüschen Melktähn und Gebiss" in Buchholz.

Der 53-Jährige ist eigentlich Landwirt. In den vergangenen Jahren hat er sich in der plattdeutschen Unterhaltung einen Namen gemacht. Schon sein erster Auftritt 2008 mit dem Bühnenprogramm "Worüm ik noch een Fru afkregen heff" wurde - begleitet vom Fernsehsender RTL-Nord - ein Riesenerfolg.

Menschenverachtung und billiger Zynismus ist nicht sein Ding. Wagner spottet liebevoll und freundlich, am meisten über sich selbst. Aber auch seine Ehefrau und seine drei Kinder kriegen von ihm auf der Bühne klare Ansagen zu hören.

Die Begeisterung seiner Familie hielt sich anfangs in Grenzen, vor allem, als bekannt wurde, dass er bei seiner Bühnenshow aus dem familiären Nähkästchen plaudern würde. Doch Jens Wagner ließ sich nicht beirren. Und als klar war "ganz oder gar nicht", stand seine Familie geschlossen hinter ihm. Er schaffte das Milchvieh ab und reduzierte die Arbeit auf dem eigenen Hof. Heute versorgt er nur noch die Pensionstiere seines Nachbarn. Für den Kiebitzreiher eine mutige aber richtige Entscheidung. Das Jahr 2014 brachte dann endgültig den überregionalen Durchbruch. Die erste eigene Live-CD "Comedy op Platt" kam auf den Markt, das NDR-Fernsehen berichtete über Wagner in der Sendung "Comedy im Kuhstall". 2014 erreichte er mit 15.000 Besuchern in ganz Norddeutschland einen neuen Zuschauerrekord.

- Mi., 3.4. 2019, 20 Uhr, Veranstaltungszentrum Empore, Breite Straße 10 in Buchholz. Karten unter Tel. 04181-287878.