Kabarettistische "Endabrechnung 2018" in der Empore Buchholz

Der Kölner Kabarettist Robert Griess schart jedes Jahr Kabarett-Kolleginnen und -Kollegen um sich, um als Ensemble dem abgelaufenen Jahr einen gebührenden Kehraus zu garantieren. Jeder Künstler für sich ist schon ein Komik-Knaller am Humorstandort Deutschland - als Ensemble aber sind sie noch mehr als nur die Summe ihrer Einzeltalente. Gemeinsam mit ihm rechnen diesmal Nils Heinrich, Sebastian Schnoy und Lisa Catena unter dem Titel "Schlachtplatte" ab mit all dem Wahn- und Schwachsinn des Jahres 2018. Eine aktuelle Endabrechnung - von Trumps Twitterpräsidentschaft bis zur neuen Bundesregierung, von Exportrekord bis Pflegenotstand, von Syrien bis Sachsen.- Mo., 14.1., um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Empore, Breite Str. 10. in Buchholz. Karten (Varieté-Bestuhlung): ab 22,40 Euro. Reservierung: Tel. 04181 - 287878, www.empore-buchholz.de