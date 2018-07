Kilt-Rock am Feinsten

Der Kartenvorverkauf hat begonnen: Am Samstag, 1. September, findet in Ramelsloh (Ramelsloher Alle/Ecke Kleberland) die Veranstaltung "HeideRock 2018" statt. Das beliebte "Irish/Scotish Folk Festival" hat sich unter Musikfreunden im ganzen Landkreis Harburg einen Namen gemacht. Auf der Bühne sorgen die Musiker "The Sally Gardens", "Clonmac Noise", "The Keltics" und "MacPiet" für beste Stimmung. Es wird "Kilt-Rock" vom Allerfeinsten geboten. Von 17 bis 24 Uhr ist für die einzigartige Musik auf der Bühne gesorgt.Im Vorverkauf kostet die Karte 20 Euro, an der Abendkasse 27 Euro. Karten gibt es in Ramelsloh im Einkaufsmarkt Knolle, unter www.heiderock.de und unter Tel. 04185-792615. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.Für das Rahmenprogramm hat der Veranstalter ebenfalls gesorgt: Die "HeideRockGames" (Anmeldung unter Tel. 0175-7935886 und games@faslam.de, Oliver Jantzen) und das "Whiskytasting" (Tickets an den Vorverkaufsstellen) finden erneut statt.