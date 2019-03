Kinder entern die Bühne der Empore

"Schneewittchen": Junge Zuschauer dürfen Schauspielern live zur Seite stehen / Verlosung

Das WOCHENBLATT macht es möglich: Zum Märchen-Musical Schneewittchen in der Empore werden bis zu zehn Kinder gesucht, die als Zwerge oder Waldtiere live auf der Bühne stehen möchten. Da in dem Märchen der Gebrüder Grimm bekanntermaßen sieben Zwerge mitspielen, haben die Autoren das Stück so geschrieben, dass zwei Zwerge von Schauspielern gespielt werden. Die anderen fünf Zwerge werden von Zuschauerkindern gespielt, weitere fünf Waldtiere bevölkern ebenfalls die Bühne.Diese kleinen Rollen ohne Text sind problemlos zu schaffen und bedürfen keiner Vorbereitung. Das Ensemble stellt die Kostüme zur Verfügung. Alle Kinder, die mitmachen, sollen 60 Minuten vor der Aufführung in der Empore sein, um eingewiesen zu werden. Idealerweise sollten die Kinder zwischen sieben und zehn Jahren alt sei. Jedes Kind, dass ausgelost wird, darf ein Elternteil in die Veranstaltung mitbringen.Auch für die kleinen Zuschauer im Saal, die nicht mitspielen, ist es aufregend und lustig, wenn sie andere Kinder auf der Bühne erleben. Dazu ist "Schneewittchen", inszeniert von der Musikbühne Mannheim, ein wunderbares Märchen-Musical mit bezaubernder Musik und abwechslungsreichem Gesang - ein großer Spaß für die ganze Familie (für Kinder ab fünf Jahren).Es werden bis zu zehn Kinder mit jeweils einem begleitenden Erwachsenen (im Saal) ausgelost. Wer dabei sein möchte, schreibt ein E-Mail mit dem Betreff "Schneewittchen" an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Einsendeschluss: Fr., 22.3., 15 Uhr. Telefonnummer nicht vergessen!So., 24.3., um 15 Uhr im Veranstaltungszentrum Empore, Breite Str. 10, in Buchholz. Karten: ab 12,50 Euro. Info: www.empore-buchholz.de. Familienmusical 24.3. So.