Kindervergnügen bei "dodenhof"

In der schönsten Zeit des Jahres erleben Kinder im Ferienprogramm des Einkaufscenters "dodenhof" (Posthausen 1, 28869 Ottersberg) jede Menge große und kleine Abenteuer. Unter dem Motto „Kids Fun satt“ gibt es vier Termine für Bühnenshows und Mitmachprogramme auf dem Vorplatz der "ModeWelt" und im Spielparadies. Am Donnerstag, 12. Juli, heißt es zuhören, mitsingen und mittanzen mit der Maus und der musikalischen Show „MausMusikPüreé“. Eine Woche später, am Donnerstag, 19. Juli, dreht sich bei der Löwenzahn-Show alles um Fritz Fuchs, Keks und den bekannten Bauwagen, ehe das Maverland Indianerdorf am Donnerstag, 26. Juli, im Spielparadies seinen Tipi-Eingang öffnet. Zum Abschluss warten jede Menge Klamauk und Seemanslieder auf die jungen Besucher: Die Käpt’n Blaubär-Show findet am Donnerstag, 2. August, statt.

Die Maus präsentiert bei der Musikshow "MausMusikPüree" einen Musikmix der beliebtesten Lieder ihrer mehr als 20 Jahre dauernden MausShow-Karriere. Beim Kinderferienprogramm „Kids Fun satt“ ist die Maus zusammen mit einer Moderatorin auf der Bühne und unterhält und animiert Klein und Groß. Einzelne 15-Minuten-Shows werden auf der Ferienshowbühne auf dem Vorplatz der ModeWelt zwischen 12 und 15:30 Uhr aufgeführt.