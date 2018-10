Kölner Streichsextett eröffnet neue Saison der "Kammermusik in Buchholz"

Mit einem besonders groß dimensionierten Konzert startet die "Kammermusik in Buchholz" (KIB) in die neue Saison 2018/19: Das Kölner Streichsextett gastiert am Sonntag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Rotunde des Albert-Einstein-Gymnasiums (Schaftrift 11) in Buchholz. Auf dem Programm stehen Werke von Frank Bridge, Gustav Holst und Franz Schubert. Um 19.15 findet am Veranstaltungsort ein Einführungsvortrag zu den Werken statt.Das sechsköpfige Ensemble widmet sich seit über 20 Jahren nicht nur den berühmten Werken für zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli von Dvorak und Brahms, sondern auch der musikalischen Avantgarde des 20. und 21. Jahrhunderts.Im Anschluss an das Konzert gibt es - wie immer bei den KIB-Konzerten - einen Empfang mit den Musikern, zu dem alle Besucher eingeladen sind.• Karten kosten 18 Euro (für Schüler und Studenten 4 Euro). Für KIB-Mitglieder ist der Eintritt frei. Auf der neu gestalteten KIB-Website www.kammermusik-buchholz.de können Karten jetzt auch vorbestellt und am Konzertabend an der Kasse abgeholt und bezahlt werden. Dort finden Interessierte auch das neue Jahresprogramm.