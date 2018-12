Komfortauflage zum halben Preis beim Bettenkauf

Das beste Bett zum besten Preis und bis zum 15. Januar 2019 gibt es bei jedem

Bettenkauf die Komfortauflage um die Hälfte reduziert. Außerdem erhalten alle Käufer

ein Geschenk im Wert von 100 Euro für Bettwäsche, Tagesdecke und vieles weitere.

Boxspringbetten werden immer beliebter. Warum? Nichts quietscht und knarrt weil diese Betten keinen Lattenrost haben. Hygiene, Rückenfreundlichkeit und Anpassung an jeden Körper machen ein Boxspringbett zum 5 Sterne-Produkt. Die Firma Löffelsend in Buchholz-Sprötze präsentiert in Ihrem hochwertigen Möbelprogramm die Boxspringbetten von Fennobed. Der finnische Hersteller verarbeitet nur zertifizierte Materialien. Alle Betten werden in der familieneigenen Manufaktur nach deutschen Qualitätsstandards hergestellt. Jedes Bett ist ein Unikat. Mit dem Baukastensystem (Komfortauflagen, Skirtings, Kopfteile, Bettwäsche etc.) stellt sich jeder Mensch sein individuelles Schlafmöbel zusammen. Die Firma Löffelsend Polsterwerkstätten findet für jeden Kunden alle Möglichkeiten für einen persönlichen Schlafkomfort.