Kursana Domizil Buchholz: ein positiver Rückblick

Andrea Buro informierte die Gäste über die zahlreichen Aktivitäten, die das Kursana-Team mit seinen Bewohnern während des vergangenen Jahres durchgeführt hat. "Die Themen-Veranstaltungen im Haus selbst und die Ausflüge zu Musikevents wurden von allen Teilnehmern gelobt. Daher stehen diese natürlich in diesem Jahr auch wieder auf unserer Programm", so Andrea Buro.Sie lobte ihr gesamtes Team für das hohe Engagement. Die Mitarbeiter setzten sich stets hundertprozentig für die Bewohner ein. Das hohe Niveau in der Pflege werde durch die regelmäßige Weiterbildung erhöht. "Ich bin stolz auf den Einsatz, der täglich von jedem Mitarbeiter erbracht wird", so Andrea Buro.Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Sänger Nils Schwarzenberg, der in die Rolle der Kammersängerin "Beatrice von Hagen" schlüpfte. Sängerisch auf gewohnt höchstem Niveau und mit viel spontanem Wortwitz erhielt er als Diva mit unterhaltsamem Lebenslauf viel Beifall. Anschließend gab es eine Kostprobe aus dem Musical "Hinter den 7 Bergen", das Nils Schwarzenberg mit den Kursana-Mitarbeitern einstudiert hat. Eine weitere Vorstellung, die um neu Gesangspassagen erweitert wurde, findet am Sonntag, 17. März, um 16 Uhr in der Buchholzer Empore statt. Es sind dafür noch Karten für 12,50 Euro erhältlich.Das Küchenteam des Kursana verwöhnte die Gäste, die sich während der Veranstaltung angeregt unterhielten, mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten.