Kursana-Musical mit großem Erfolg - Wiederholung im nächsten Jahr

Rund 400 Gäste sangen und klatschten bei der Premiere des „Schneewittchen“-Musicals in der Buchholzer Empore mit und feierten das Team des Kursana Domizils Buchholz mit Standing Ovations. Anschließend stellten sich die Mitarbeiter, die anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Senioreneinrichtung am 1. September das selbst geschriebene Musical einstudiert hatten, über eine halbe Stunde im Foyer für Fotos zur Verfügung. Dabei stimmten sie den Roy Black-Hit „Schön ist es auf der Welt zu sein“ spontan als Zugabe an.„Dieses unfassbar schöne Erlebnis lässt sich gar nicht in Worte fassen“, sagt Direktorin Andrea Buro, die in der Rolle der guten Fee mit auf der Bühne stand. „Ich bin einfach superstolz auf dieses Traumteam, das unseren Bewohnern einen solch wunderbaren Tag beschert hat.“ Über ein halbes Jahr hatten die Mitarbeiter aus Pflege, sozialer Betreuung und Hauswirtschaft unter professioneller Leitung von Opernsänger Nils Schwarzenberg, der seit Ende 2017 zum Team der sozialen Betreuung gehört, für ihr Musical „Hinter den sieben Bergen“ geprobt. Am Veranstaltungstag erfolgte eine logistische Meisterleistung: Allein zwei Stunden lang transportierten mehrere Mitarbeiter rund hundert Bewohner mit Rollstühlen und Rollatoren in Kleinbussen zum Veranstaltungsort. „Alles ging Hand in Hand. Das Projekt hat unser Team enorm zusammengeschweißt“, sagt Andrea Buro.Aufgrund des Riesenerfolges und der großen Nachfrage wird das Musical „Hinter den sieben Bergen“ am Sonntag, 17. März 2019, um 16 Uhr erneut in der Buchholz Empore aufgeführt werden.