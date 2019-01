Landkreis Harburg saniert Radweg zwischen Holm-Seppensen und Sprötze

(os). Der Landkreis Harburg erneuert den Radweg an der Kreisstraße 72 zwischen den Buchholzer Ortschaften Holm-Seppensen und Sprötze. Die Bauarbeiten sollen am Montag, 21. Januar, beginnen und voraussichtlich bis Mitte Juni dauern.

Der Radweg wird auf einer Länge von rund 4,3 Kilometern erneuert, gleichzeitig verlegen die Stadtwerke Buchholz Glasfaserkabel. Für die Arbeiten muss der Weg abschnittsweise gesperrt werden, der Straßenverkehr wird durch zeitweilige Ampelregelungen beeinträchtigt. Die Kreisverwaltung rät Ortskundigen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung wird von Holm-Seppensen über Handeloh und Welle über die B3 nach Sprötze eingerichtet.

Der Landkreis investiert rd. 1,1 Millionen Euro in die Infrastrukturmaßnahme, die mit bis zu 60 Prozent vom Land Niedersachsen gefördert wird.