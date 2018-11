Laternenumzug am Martinstag

os. Buchholz. Zum gemeinsamen Laternenumzug am Martinstag laden die Buchholzer Kirchengemeinden St. Petrus und St. Paulus ein. Treffpunkt am Sonntag, 11. November, ist um 16.30 Uhr an der St.-Petrus-Kirche (Lüneburger Str. 23). Nach einer kurzen Andacht wandern Kinder und Eltern, begleitet vom Posaunenchor der St.-Paulus-Gemeinde, zur St.-Paulus-Kirche (Kirchenstr. 4). Dort gibt es warme Getränke, einen kleinen Imbiss und ein Lagerfeuer. Die Teilnehmer werden gebeten, neben der Laterne einen Becher mitzubringen.