os. Buchholz. Mutmach-Geschichten für Groß und lein erwarten die Teilnehmer der ersten Lesenacht in der Nachbarschaft Buchholz. Diese findet am Freitag, 26. Oktober, von 18 bis 21.30 Uhr in der St.-Paulus-Kirchengemeinde (Kirchenstr. 4) statt und richtet sich an Kinder ab elf Jahren. Gemeinsam sollen neue Geschichten entdeckt und spannende Abenteuer gehört werden. Den Start bildet ein gemeinsames Abendessen, der Abschluss findet in der Kirche statt. Wer mag, kann sein Kissen, eine Decke und sein Lieblings-Kuscheltier mitbringen. • Infos bei Diakonin Maren Waldvogel unter Tel. 04181-290911 oder per E-Mail unter maren.waldvogel@evj-buchholz.de.