Lesetipps - nicht nur - für den Sommer!

Ihren Weltbestseller "Der Liebhaber" schrieb Marguerite Duras mit siebzig, die Geschichte dahinter erlebte sie um 1929 in Indochina – als ein reicher Chinese die damals Fünfzehnjährige verführte und ihr verfiel. Zeitlebens sollten ihre amourösen Eskapaden für Irritationen sorgen, genau wie ihr politisches Engagement. Ihr so umfangreiches wie experimentelles OEuvre durchzieht ein bisher wenig beachteter roter Faden: die Leidenschaft für das Meer. Seit ihrer Kindheit am Golf von Siam war Duras von der wilden Macht der Ozeane fasziniert; sie wurden zum Schauplatz ihrer Romane, zum literarischen Sinnbild ihrer Liebschaften und zur Inspiration für ihre Filme. Jens Rosteck folgt Marguerite Duras entlang der Küsten und Strände ihres Schaffens und wirft neue Schlaglichter auf ihr schillerndes Leben.Mare Verlag, 24 Euro, geb. mit Schutzumschlag und Lesebändchen, zahlreiche Abbildungen, 240 Seiten, ISBN: 978-3-86648-285-2Frühes Talent und spätere Meisterschaft – beides zeigt sich in den vier Erzählungen von Henry James, von denen zwei in diesem Band erstmals auf Deutsch erscheinen. Ein Mordauftrag, der in einem verhängnisvollen Irrtum endet, ein geplatzter Lebenstraum, die Relativität der Perspektive und ein tragikomisches Missverständnis: James’ Protagonisten sind junge Amerikanerinnen und Europäerinnen, die sich, wie der Autor selbst, im Spannungsfeld zwischen Alter und Neuer Welt bewegen und somit die Hauptthemen seines literarischen Schaffens anklingen lassen. Die vier Geschichten beeindrucken durch ihre schonungslose Gesellschaftskritik, die modern anmutende Auslotung der (vor allem weiblichen) Psyche, durch die Verwendung verschiedener Blickwinkel – und begeistern mit geschliffenen Formulierungen und atemberaubenden Metaphern, mit unverändert großem Witz und zeitloser Schönheit.Diese Erzählungen sind meisterlich geschrieben. Sie zeigen die Intensivität, mit der Henry James Storys seine formt. Jeder Satz lädt zum Weiterlesen ein. James sieht alle Charaktereigenschaften eines Menschen und weiß, wie dieses beschrieben werden können.28 Euro: Original Titel: A Tragedy of Error, Four Meetings, The Point of View, PandoraAus dem Amerikanischen übersetzt und herausgegeben von Mirko Bonné, Leineneinband mit Lesebändchen im Schuber, 272 Seiten, ISBN: 978-3-86648-271-5In dem beschaulichen Küstenstädtchen Fowey an Cornwalls Südküste kennt jeder sie, und sie kennt jeden: Daphne Penrose, Postbotin der Royal Mail. Daphne liebt besonders die frühen Morgenstunden, wenn Fowey erwacht und sie mit ihrem Postfahrrad durch die kleinen Gässchen fährt. Eines Morgens allerdings wird die Ruhe gestört. Im Haus der Malerin Sandra McKallan scheinen sich merkwürdige Dinge ereignet zu haben, von der Bewohnerin fehlt jede Spur. Zur selben Zeit fischt Daphnes Mann Francis eine Leiche aus dem Hafen: den Reeder Edward Hammett. Als zwei weitere Tote auftauchen, wird Daphne und Francis klar: Der zuständige Chief Inspector, frisch aus London nach Cornwall versetzt, kann diesen Fall alleine nicht lösen. Die beiden beginnen zu ermitteln. Und zwar mit ihren ganz eigenen Methoden. Denn niemand kennt Fowey so gut wie Daphne und Francis Penrose!Thomas Chatwin beschreibt Cornwall, seine Bewohner und ihre charakteristischen Eigenschaften mit einem Augenzwinkern. Dieses Buch macht süchtig auf den nächsten Fall für Daphne und Francis Penrose. Schließlich lernt der Leser auch Cornwall dabei kennen!Der Kommentar von Rosamunde Pilcher: "Wenn jemand einen Cornwall-Roman schreiben kann, dann dieser Autor - er kennt Cornwall wie kaum ein anderer."14,99 Euro, Rowohl Polaris, 220 Seiten, ISBN: 978-3-499-27445-9