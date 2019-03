Lesung in Tostedt: „Post von Karlheinz“

bim. Tostedt. Wenn er liest, ist die "Hütte" voll: Autor Hasanain Kazim, u.a. Journalist beim „Spiegel“, kommt in die Bücherei Tostedt. Dort stellt er sein aktuelles Buch „Post von Karlheinz“ vor, in dem er schlagfertig mit dem von manchem Bürger schon als gesellschaftsfähig erachteten Rassismus abrechnet. Der 1974 als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer geborene Autor setzt sich mit den Themen Rassismus und Intoleranz auseinander. Das Buch entstand aufgrund zahlreicher Hassbriefe und Hassmails, die Hasnain Kazim seit Jahren von AfD-Anhängern, Pegida-Fans und Erdogan-Freunden bekommen hat. „Wütende Mails von richtigen Deutschen - und wie ich ihnen antworte“, so der Untertitel des Buches, in dem Kazims Austausch mit Hassbrief-Verfassern, wie Karlheinz, teils ironische Blüten treibt.

Die Veranstaltung wird eine One-Man-Show mit Lesung und Musik sein, wobei in der Pause von Mitgliedern des Fördervereins der Bücherei Tostedt internationale Häppchen angeboten werden.

Di., 9.4., um 19.30 Uhr in der Bücherei Tostedt. Schützenstraße 26a. Karten: 10 Euro (Vorverkauf) in der Bücherei Tostedt, im Tostedter Fachgeschäft Friesecke sowie in der Hollenstedter S + R Buchhandlung, 12 Euro (Abendkasse).