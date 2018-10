Lieder von der Waterkant - Shanty-Festival in der Buchholzer Empore

ah. Buchholz. Nach dem sehr großen Erfolg im vergangenen Jahr findet am Samstag, 6. Oktober, ab 20 Uhr das zweite Shanty-Chor-Festival in der Buchholzer Empore statt. Drei renommierte Chöre treten an diesem Abend auf.

Die Hamburger "De Tampentrekker" (unter anderem bekannt aus der NDR-Sendung "Ina's Nacht") unter der Leitung von Tim Hussmann, der "DamenLikör-Chor" aus Hamburg (Leitung Dietmar Loeffler, Klavier: Jörg Hochapfel) und der "Heidjer-Shanty-Chor Buchholz" unter der Leitung von Dipl.-Musiklehrer Ralf Lehnert.

Es wird erneut ein buntes und unterhaltsames Programm mit vielen Liedern und Geschichten rund um die Seefahrt, Matrosen und Weltmeere vorgetragen.

Jeder der drei Chöre besitzt seine ganz eigene Art, die Lieder vorzutragen, dabei kommt der Humor natürlich nicht zu kurz. Eines verbindet aber alle Sänger: die Liebe zum Gesang und zur See. Das Publikum darf sich auf einen kurzweiligen Abend freuen.

Karten gibt es an der Theaterkasse der Empore zum Preis von 16,90 und 21,30 Euro.