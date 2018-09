LifeStyle Fitness lädt zur Eröffnung des Abnehmzentrums Buchholz ein

In Buchholz feiert "LifeStyle Fitness" (Hamburger Straße 16) sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet ein Jubiläumswochenende am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September, statt. Zugleich wird am Sonntag das neueeröffnet.Studioleiter und Fitness-Ökonom Jan Müller: "Für seine Fitness ist jeder Mensch selbst verantwortlich. Wir möchten unseren Mitgliedern und Interessierten zeigen, wie leicht es ist, mit professioneller Hilfe seine Ziele in den Bereichen Schmerzreduktion, Stressabbau und Gewichtsreduktion zu erreichen und dabei seine Fitness zu steigern".Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September, findet daher ein umfangreiches Programm statt (siehe Kasten unten).Einen Schwerpunkt legt das Team dabei auf das Seniorentraining. In separaten Kursräumen werden Yoga, Pilates, Rückenfitness und Schmerztherapie (Dehnungskurse) angeboten. Die Schmerztherapie nach "Liebscher & Bracht" kann in Kursen oder im 1:1-Training erfolgen.Im neuen Abnehmzentrum starten jeden Monat neue Kurse für alle, deren Ziele eine gesunde Gewichtsreduktion und die Verbesserung der eigenen Fitness sind. Die Kosten für die Teilnahme an den Kursen werden bis zu 100 Prozent von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen."Fitness soll kein Zwang sein, sondern Spaß machen. Das Training in netter Gesellschaft und mit geschulten und aufmerksamen Trainern führt dann leichter zum gewünschten Erfolg", so Jusif Abou-Chleich, stellvertretender Studioleiter im LifeStyle Fitness. Das Team vom LifeStyle Fitness steht für Fragen gerne zur Verfügung.Am großen Jubiläums-Wochenende gibt es für die Besucher ein tolles Programm.Hier die Angebote für die Besucher:Probetraining für alle Interessierten.Angebot "Bioscan" von Heilpraktikerin Ulrike König für nur zehn Euro (statt 45 Euro). Der Bioscan ermittelt ohne Blutabnahme in nur wenigen Minuten über 250 Funktionswerte des Körpers.Vortrag von Heilpraktikerin Gesa Tobinski: "Podosohle" - die neurophysiologische TherapiesohleVortrag von Dr. Schlegel und Diplom-Fitnessökonom Jan Müller: "Sarkopenie - dem gefährlichen Muskelschwund im Alter vorbeugen".Große Eröffnung des Abnehmzentrums Buchholz mit kostenloser Körperfettermittlung und Leistungsdiagnostik für ein optimales StoffwechseltrainingKostenlose Informationsveranstaltung "Slimcoach - mit Ernährungsführerschein zum Wunschgewicht!" Bis zu 100 Prozent Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Weitere Informationen zu diesem Thema durch die Fachleute im "LifeStyle Fitness".