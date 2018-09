Lions Club Buchholz-Nordheide lädt zum Wohltätigkeitsball

Jetzt Karten sichern

os/tw. Buchholz. Dieses Ereignis ist stets ein gesellschaftlicher Höhepunkt: Bereits zum 48. Mal lädt der Lions Club Buchholz-Nordheide zu seinem traditionellen Wohltätigkeitsball ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 10. November, ab 19 Uhr im Veranstaltungszentrum "Empore" (Breite Str. 10) in Buchholz statt. Einlass ab 18.30 Uhr.Mit dem Eintrittspreis von 85 Euro – für Auszubildende reduziert sich dieser Betrag auf 40 Euro – werden die Gäste kulinarisch verwöhnt und können zur Musik der Show-Band „Valendras“ tanzen. Ein weiterer Höhepunkt ist die traditionelle Tombola mit hochwertigen Sachpreisen.Der Ballerlös soll in diesem Jahr Projekten mit dem Motto "Jugend braucht Partner" zugute kommen. Dabei werden Vereine unterstützt, bei denen öffentlichen Mittel gar nicht oder nur zu einem geringen Teil zur Finanzierung beitragen und es zur Durchführung einzelner Ziele der Unterstützung durch Sponsoren bedarf. Die verschiedenen Projekte werden im Rahmen des Balls des Lion Clubs Buchholz-Nordheide vorgestellt.• Der Dresscode sieht festliche Abendgarderobe vor. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Internet unter www.lionsball-buchholz.de oder an der Karten-Kasse der "Empore".