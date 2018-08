Löns Apotheke in BUchholz: Vortrag über Demenz

Volkskrankheit geworden. Sie ist nicht heilbar und ein Patentrezept zur Vorbeugunggibt es nicht. Vielen macht die Krankheit Angst – auch wegen der Pflegebedürftigkeit,die diese in den meisten Fällen mit sich bringt. Zahlreiche Betroffene wünschen sich,so lange wie möglich zu Hause in der gewohnten Umgebung bleiben zu können.Derzeit leben in Deutschland etwa zwei von drei Demenzkranken in den eigenen vierWänden. Dies gelingt allerdings oftmals nur dann, wenn sich die Familie um denBetroffenen, bzw. um dessen Pflege, kümmert. Unterstützung bieten zudem ambulantePflegedienste.Dr. Alexander Schmitz (Apotheker und Inhaber der Löns Apotheke in Buchholz) und Ole Bernatzki (Inhaber Ambulanter Hauspflege Dienst - AHD in Jesteburg) erläutern im Rahmen ihres Vortrags am Donnerstag, 16. August, um 18 Uhr in der Löns Apotheke (Neue Straße 9), was Demenz bedeutet, was die Krankheit auslöst und wie es mit professioneller ambulanter Hilfe gelingen kann, einen demenziell veränderten Menschen länger Zuhause zu betreuen.