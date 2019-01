Mahltag in der Holmer Mühle

Buchholz : Holmer Mühle |

os. Holm. Zum ersten Mahltag im neuen Jahr lädt der Geschichts- und Museumsverein Buchholz ein: Das "Müllerfrühstück" findet am Samstag, 12. Januar, von 10.30 bis 13 Uhr in der Holmer Mühle (Schierhorner Str. 1) statt. Die Teilnehmer können das alte Mahlwerk in Aktion erleben und Brote aus dem so hergestellten Schrot kaufen. Die Hobbymüller erklären dabei die Arbeitsschritte vom Korn zum fertigen Brot. Am Kaminofen in der Müllerstube können die Besucher entspannen und einen Kaffee sowie Schmalz- und Kräuterbrote genießen.