Maritimer Abend war ein Erfolg

Der Heidjer-Shanty-Chor Buchholz veranstaltete in der vergangenen Woche seinen traditionellen "Maritimen Abend" im Landgasthot "Zum Estetal".. Rund 250 Besucher erfreuten sich an den Liedern, die von Seefahrt und Fernweh handelten. Unter der musikalischen Leitung von Dipl.-Musiklehrer Ralf Lehnert und der Moderation von Chormitglied Gunter Heise entführte der Chor die Zuhörer in die Welt der Matrosen und fernen Länder. Der Chor unterhielt auch mit humorvollen Geschichten und Sologesang. Die Zuhörer forderten zahlreiche Zugaben. "Wir freuen uns, dass auch dieser maritime Abend dem Publikum so gefiel", sagt Uwe Geistler, Pressesprecher des Heider-Shanty-Chor Buchholz.