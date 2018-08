Media Markt Buchholz bietet Top-Reparaturservice

ah. Buchholz. Der Media Markt Buchholz (Nordring 2) bietet seinen Kunden nicht nur umfassende Angebote zum besten Preis in vielen Bereichen: Ab sofort offeriert er auch einen Reparaturservice für Haushaltsgroßgeräte. Mit dem „Reparaturservice Zuhause“ erhält der Kunde eine Leistung, bei der er die größtmögliche Sicherheit und Flexibilität erhält, sollte bei einem Haushaltsgroßgerät ein Defekt auftreten.

„Für nur 49 Euro erhält der Kunde einen Gerätecheck für sein defektes Gerät inklusive Anfahrt. Der Kunde kann dann aufgrund des Kostenvoranschlags entscheiden, ob er sein defektes Gerät reparieren lässt“, sagt Media Markt-Mitarbeiter Tobias Bruhn. Und so einfach geht es: Der Kunde ruft im Schadensfall von 8 bis 20 Uhr unter Tel. 04181- 9255-444 an, beschreibt den Defekt und vereinbart direkt einen Wunschtermin zur Überprüfung des Gerätes. "Der „Reparaturservice Zuhause“ wird von unserem Servicepartner Profectis, dem langjährigen bundesweiten Kundendienst, durchgeführt. Die Kunden können sogar rund um die Uhr online Ihren Auftragstermin vereinbaren – und innerhalb von 72 Stunden ist der Techniker vor Ort und untersucht das Haushaltsgroßgerät", sagt Tobias Bruhn. Nachdem der Techniker den Gerätecheck und damit auch den Kostenvoranschlag erstellt hat, kann der Kunde entscheiden, ob die Reparatur sofort durchgeführt werden soll. In diesem Fall werden die 49 Euro des Kostenvoranschlags mit den Reparaturkosten verrechnet. Lohnt sich die Reparatur des Gerätes nicht mehr, erhält der Kunde vom Techniker einen Coupon für den Kauf eines neuen Haushaltsgroßgerätes im Media Markt Buchholz: Der Coupon gewährt einen Preisnachlass von 25 Euro beim Kauf eines Gerätes bis 499 Euro oder einenNachlass über 50 Euro beim Kauf eines Gerätes ab 500 Euro.„Sollte die Reparatur also nicht durchgeführt werden, erhält unser Kunde bestenfallsdie Kosten für den Kostenvoranschlag beim Kauf eines neuen Haushaltsgroßgerätes bis zu 100 Prozent in Form des Coupons erstattet“, so Tobias Bruhn.• Weitere Infos direkt im Media Markt Buchholz und unter www.mediamarkt.de/buchholz