"mein Wohnstudio": Möbel mit Stil und Wohlfühlfaktor

ah. Seevetal-Emmelndorf. Seit September 2017 gibt es die Firma "mein Wohnstudio" in dem "Haus des schönen Wohnes" in Seevetal-Hittfeld (Helmsweg 6). Die Geschäftsführer Stephan Jochens und Andreas Rehm sind Experten rund ums schöne Einrichten. Ob Sofas, Garnituren und Sessel, Relaxsessel und -möbel, Wohnwände, Speisezimmer, Couch- und Beistelltische, Schlafsofas und Sessel mit Aufstehhilfe: Den Kunden erwarten eine Exklusives in der Ausstellung. Neu im Sortiment sind Büroeinrichtungen.

Das Motto der Geschäftsführer lautet "Möbel mit Stil und Wohlfühlfaktor". Dass dieses perfekt umgesetzt wird, merkt der Besucher sofort beim Betreten der rund 480 Quadratmeter großen Ausstellungsflächen. Spezialisiert hat sich das Team auf exklusive Polstergarnituren aus hochwertigen Materialien. Diese werden in einer deutschen Manufaktur individuell gefertigt. "Der Kunde kann sich seine Polstermöbel individuell anfertigen lassen. Wir beraten ihn ausführlich, wie er sich seine Möbel vorstellt", sagt Stephan Jochens. Vom gedeckten bis zum naturbelassenen Leder stehen unterschiedliche Lederqualitäten für das neue Sofa und die dazu passenden Sessel zur Auswahl.Die Einrichtungsspezialisten halten für ihre Kunden spezielle Marken bereit, die es im Umkreis von 100 Kilometer nicht gibt. Die Marke Liva führen sie in der Region exklusiv.Damit der Kunde sich seine individuelle Einrichtung vorstellen kann, findet in "Mein Wohnstudio" eine Wohnraumberatung mit 3D-Technik statt. "Dieses hilft unseren Kunden bei der Zusammenstellung und der Auswahl der Möbelvarianten. Diese visuelle Hilfe gefällt unseren Kunden sehr gut", sagt Andreas Rehm. Dieser Service ist natürlich kostenfrei.Die beiden Einrichtungsprofis bieten auch eine Beratung vor Ort an. "Bei den Kunden können wir anhand der räumlichen Situation und nach einem ausführlichen Informationsgespräch die ideale Empfehlung geben", sagt Stephan Jochens.Über die Anlieferung brauchen sich die Kunden keine Gedanken zu machen: "mein Wohnstudio" bietet einen Liefer- und Montageservice. Bei Neukauf ist auch eine Entsorgung der bisherigen Garnitur möglich."Unser vielfältiger Service ist von den Bewohnern der Region sehr gut angenommen worden. Neukunden kommen oft auf Empfehlung zu uns", sagen Andreas Rehm und Stephan Jochens. Die langjährige Erfahrung kommt den Kunden zugute."Wir nennen unseren Kunden faire Preise. Scheinrabatte gibt es nicht. Wer bei uns seine Möbel kauft, erwirbt hochwertige und langlebige Qualität von deutschen Manufakturen", so Andreas Rehm. Es lohnt sich allerdings immer mal wieder in die Ausstellung zu schauen, denn Ausstellungsstücke von deutschen Markenherstellern sind manchmal mit Rabatten bis zu 50 Prozent erhältlich, wenn "mein Wohnstudio" Platz für neue Ausstellungsstücke - wie zum Beispiel nach Messen - benötigt.Helmsweg 621218 SeevetalTel. 04105-6673847www.mein-wohnstudio.deÖffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr.