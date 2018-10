Messer- und Scherenschleifer bei Kochwelten Druse in Buchholz

„Seit nunmehr über 25 Jahren kommt der Messer- und Scherenschleifer zu uns,“ sagt Christian Druse und ergänzt „denn die Pflege bei Schneidwerkzeuge ist sehr wichtig und sollte von erfahrenen und professionellen Händen ausgeführt werden." Das Können an den Schleifbändern und -scheiben beruht auf eine lange Familientradition und einer Ausbildung von der Pike auf. Nachdem schon Großvater und Vater das Schleifer-Handwerk in stationären Werkstätten ausübten, ist Peter Meuter der Erste in der Familie, der mit einer selbst zusammengestellten mobilen Reiseschleiferei durch die Lande zieht. Und die Nachfrage danach ist groß, denn Mitbewerber gibt es im Bergischen kaum noch.