Mobiler Häcksler ist in Buchholz unterwegs

Grünabfall-Aktion der Stadt beginnt am kommenden Samstag in Holm, Holm-Seppensen und Seppensen

Im Herbst steht bei vielen die Gartenarbeit auf dem Programm - und jedes Mal schwebt die Frage über den Beeten: Wohin mit dem Grünabfall? Die Stadt Buchholz weiß um das Problem und hat deshalb erneut eine Schredderaktion aufgelegt. Mit mobilen Häckslern werden in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr jene Grundstücke angefahren, deren Besitzer sich im Vorwege für die Teilnahme an der Maßnahme angemeldet haben. Am Samstag, 27. Oktober, ist der mobile Häcksler in diesen Straßen in Holm, Holm-Seppensen und Seppensen unterwegs: Am Badeteich, Am Gehölz, Am Heidmoor, Am Hügel, Am Pulverbach, Am Schoolsolt, Am Steilhang, An der Seeve, An der Tannenkoppel, Bergstraße, Brandschneise, Buchholzer Landstraße, Bussardweg, Eichenweg, Eidigweg, Ellernsbrook, Erikaweg, Falkenweg, Feuerweg, Hindenburgweg, Holmer Weg, Inzmühlener Straße, Keilerweg, Kiefernhöhe, Kleiberweg, Lindenweg, Lohbergenweg, Meyersche Weg, Niedersachsenweg, Pappelweg, Rehweg, Schlehenweg, Tiedemannsweg, Tostedter Weg, Van der Smissen Weg, Vesperweg, Weg zum Badeteich, Weg zur Mühle und Weidenweg.